Синоптик Колесов: Высота сугробов в Петербурге достигла 26 сантиметров

За ночь выпало пять сантиметров снежного покрова.

Источник: Комсомольская правда

Санкт-Петербург встретил утро 10 января очередным снегопадом. Атмосферный фронт с юга Ленинградской области принес свежие осадки, которые к 9 утра распространились на весь город. По данным синоптика Александра Колесова, в центре города за ночь выпало до 5 мм снега, на западе — в Ломоносове и Кронштадте — около 2 мм.

Температура воздуха сохраняется низкой: −7, −8 градусов, из-за чего снег остался пушистым. Однако порывистый восточный ветер, который в центре Петербурга достигал 10−12 м/с, привел к неравномерному распределению снега по городу. Высота снежного покрова утром составила: центр — 26 см, Лисьий Нос — 21 см, Кронштадт — 18 см, Ломоносов — 16 см.

По прогнозу Колесова, снег продолжит идти днем, но интенсивность осадков будет разной. За ночь 11 января ожидается еще 3−4 мм снега, а днем осадки постепенно прекратятся. С окончанием снегопада температура воздуха понизится до −8, −13 градусов.

— В течение всей следующей недели осадков практически не будет, ветер станет слабым восточного направления. Зима в Петербурге продолжается, но уже без постоянного снега, — отметил синоптик.