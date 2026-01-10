Синоптик Колесов: Высота сугробов в Петербурге достигла 26 сантиметров

Санкт-Петербург встретил утро 10 января очередным снегопадом. Атмосферный фронт с юга Ленинградской области принес свежие осадки, которые к 9 утра распространились на весь город. По данным синоптика Александра Колесова, в центре города за ночь выпало до 5 мм снега, на западе — в Ломоносове и Кронштадте — около 2 мм.