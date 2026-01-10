В Челябинске в 2026 году откроют танковое училище

Челябинское танковое училище было образовано летом 1941 года. Из-за сокращения численности Советской армии после войны в 1948 году учебное заведение расформировали. В 1966-м училище открыли вновь. В 1998 году оно стало институтом, который расформировали в 2007-м. Несколько лет назад на этой территории построили новый жилой микрорайон.