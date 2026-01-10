В Пермском крае открыли пункты приёма новогодних ёлок

Пункты приёма ёлок открылись в Пермском крае, сообщает URA.RU.
Живые ёлки после новогодних праздников нельзя выбрасывать в контейнеры для ТКО, деревья должны быть правильно утилизированы. В Пермском крае открылись несколько пунктов приёма новогодних ёлок.
В Перми сдать дерево можно по адресам:
Ул. Целинная, 31В;
Ул. Макаренко, 29А;
Ул. Нейвинская, 14Б;
Парк «Оранжевое лето» (остановка «Докучаева»).
В Кондратово пункт расположился на улице Школьной, 16 В.
В Краснокамске ёлки принимают на улице Коммунистической, 23/2, и на Сосновой Горке, 3/2.
В Лысьве открылось три пункта переработки деревьев:
Ул. Смышляева, 40А;
Ул. Суворова, 7;
Ул. Кошевого, 7.
Все принятые деревья направят в экотехнопарк, где их переработают в щепу для компоста. Обязательным условием для приёма будет отсутствие украшений, мишуры, скотча и плёнки.