В Пермском крае открыли пункты приёма новогодних ёлок

Деревья отправят на переработку.

Источник: Аргументы и факты

Пункты приёма ёлок открылись в Пермском крае, сообщает URA.RU.

Живые ёлки после новогодних праздников нельзя выбрасывать в контейнеры для ТКО, деревья должны быть правильно утилизированы. В Пермском крае открылись несколько пунктов приёма новогодних ёлок.

В Перми сдать дерево можно по адресам:

Ул. Целинная, 31В;

Ул. Макаренко, 29А;

Ул. Нейвинская, 14Б;

Парк «Оранжевое лето» (остановка «Докучаева»).

В Кондратово пункт расположился на улице Школьной, 16 В.

В Краснокамске ёлки принимают на улице Коммунистической, 23/2, и на Сосновой Горке, 3/2.

В Лысьве открылось три пункта переработки деревьев:

Ул. Смышляева, 40А;

Ул. Суворова, 7;

Ул. Кошевого, 7.

Все принятые деревья направят в экотехнопарк, где их переработают в щепу для компоста. Обязательным условием для приёма будет отсутствие украшений, мишуры, скотча и плёнки.