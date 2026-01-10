Два хутора в Ростовской области остались без электричества после атаки БПЛА

В результате падения беспилотных летательных аппаратов два населенных пункта в Каменском районе Ростовской области были обесточены. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По данным главы области, днем 10 января средствами противовоздушной обороны были уничтожены и подавлены беспилотники в воздушном пространстве над Каменском, а также Каменским, Цимлянским, Чертковским, Красносулинским и Миллеровским районами. Жертв и пострадавших среди населения нет.
В Каменском районе из-за повреждения линии электропередачи без электроснабжения остались хутора Светлый и Волченский.
Также зафиксированы повреждения в населенных пунктах. В хуторе Белгородцев Каменского района и поселке Углеродовском Красносулинского района в нескольких частных домах выбиты оконные стекла. В поселке Углеродовском осколками повреждены два автомобиля.
Информация о последствиях инцидента на земле продолжает уточняться.
