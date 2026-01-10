Из-за атаки БПЛА в Ростовской области дома и машины получили повреждения

Днем 10 января в ряде районов Ростовской области силы противовоздушной обороны подавили и уничтожили беспилотные летательные аппараты. Из-за произошли повреждения на земле. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Воздушные цели были нейтрализованы над территорией Каменска-Шахтинского, а также Каменского, Цимлянского, Чертковского, Красносулинского и Миллеровского районов.
На земле зафиксированы некоторые последствия. В хуторе Белгородцев Каменского района и поселке Углеродовском Красносулинского района в нескольких частных домах оказались выбиты оконные стекла. В поселке Углеродовском осколками также были повреждены два легковых автомобиля.
Кроме того, в Каменском районе из-за повреждения линии электропередачи были обесточены хутора Светлый и Волченский.
По предварительным данным, в результате инцидента никто из людей не пострадал. Сейчас идет уточнение последствий вражеской атаки.
