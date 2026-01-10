Ричмонд
«Молот» одержал первую победу под руководством нового главного тренера

Хоккеисты «Молота» начали год с победы. В Воронеже пермская хоккейная команда обыграла местный «Буран» со счетом 1:4.

Источник: Соцсети

Голами в составе пермяков отметились Павел Синявский, Андрей Мигур, Руслан Галимзянов и Владимир Михасенок. Отметим, что эта победа первая для обновленного тренерского штаба, который возглавил Лев Бердичевский, после ухода в отставку Альберта Мальгина в конце прошлого года. Следующий матч «Молот» проведет также на выезде, 12 января, против ХК «Ростов».