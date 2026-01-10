Пересадку на «Академической» оснастили цифровой навигацией

Ликсутов напомнил, что масштабная программа перехода на цифровые указатели стартовала в 2025 году. Ранее все указатели в метро были аналоговыми, и обновление информации на них в режиме реального времени было невозможно. В 2025 году в метрополитене появились четыре «цифровых» станции: «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Они впервые в истории метрополитена стали цифровыми сразу с момента открытия.