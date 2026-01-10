Пересадку на «Академической» оснастили цифровой навигацией

По его словам, обновленная навигация размещена в переходе между станциями «Академическая» Калужско-Рижской и Троицкой линий. «Она позволяет более эффективно использовать пространство указателей. Пересадка между станциями метро “Академическая” Троицкой и Калужско-Рижской линий — первый этап создания полностью цифровых транспортных объектов», — сказал Ликсутов.
На экранах отображается информация об открытии новой подземной пересадки. Таким образом, специалисты метро получили возможность сочетать навигационную и дополнительную информацию. С помощью анимации появится возможность выводить упоминания дополнительных точек притяжения, если они располагаются на соседней станции.
Кроме того, навигация появилась у новых выходов с одноименной станции Троицкой линии. Всего к открытию пересадки и дополнительных выходов в метро установили 8 новых инновационных указателей.
Ликсутов напомнил, что масштабная программа перехода на цифровые указатели стартовала в 2025 году. Ранее все указатели в метро были аналоговыми, и обновление информации на них в режиме реального времени было невозможно. В 2025 году в метрополитене появились четыре «цифровых» станции: «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Они впервые в истории метрополитена стали цифровыми сразу с момента открытия.
«Всего до 2030 года свыше 30% навигации в метро будет цифровой. Акцент сделаем на Большой кольцевой линии», — заключил заммэра.