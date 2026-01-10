Ричмонд
Когда закончат ремонт набережной Горького в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости Крым. Капитальный ремонт набережной имени Горького в Евпатории планируют завершить к началу курортного сезона. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.

Источник: Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева

«Ремонт набережной им. Горького идет без отставания от графика. Наша задача — завершить все работы к началу курортного сезона», — написал он в Telegram.

Сейчас на набережной завершен демонтаж плиточного покрытия, строители готовят основание и укладывают тротуарную плитку, прокладывают сети электроснабжения и видеонаблюдения, устанавливают закладные конструкции для опор освещения.

«Сегодня на объекте работает 41 человек, задействовано восемь единиц техники», — уточнил Юрьев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что благоустройство набережной имени Максима Горького и ремонт стадиона Дворца спорта имени Юрия Гагарина в Евпатории планируется завершить в первом квартале 2026 года.

