Когда закончат ремонт набережной Горького в Евпатории

«Ремонт набережной им. Горького идет без отставания от графика. Наша задача — завершить все работы к началу курортного сезона», — написал он в Telegram.
Сейчас на набережной завершен демонтаж плиточного покрытия, строители готовят основание и укладывают тротуарную плитку, прокладывают сети электроснабжения и видеонаблюдения, устанавливают закладные конструкции для опор освещения.
«Сегодня на объекте работает 41 человек, задействовано восемь единиц техники», — уточнил Юрьев.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что благоустройство набережной имени Максима Горького и ремонт стадиона Дворца спорта имени Юрия Гагарина в Евпатории планируется завершить в первом квартале 2026 года.