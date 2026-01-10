Ричмонд
В самарском зоопарке сняли видео, как лев Алтай играет в футбол на снегу

Самарский лев Алтай нашел себе новое развлечение.

Источник: Самарский зоопарк

Лев Алтай из самарского зоопарка нашел себе новое развлечение. Он в своем вольере играет в футбол — гонят мяч прямо по снегу. Видео с львиными играми опубликовали в телеграм-канале зоопарка.

Судя по этим кадрам, отсутствие команды Алтая совсем не печалит: с мячом он прекрасно управляется и в одиночку.

Напомним, что в самарский зоопарк Алтая привезли совсем маленьким львенком летом 2023 года из Барнаула. За два с лишним года зверь вырос и превратился в настоящего красавца с шикарной гривой. Алтай любит играть и резвится, и в зоопарке часто делятся милыми кадрами из львиного вольера.