Через 40 дней у мусульман начнется священный месяц Рамадан

Священный месяц завершится праздником разговения Ураза-байрам.

40 дней осталось до начала священного месяца Рамадан.

В 2026 году священный месяц Рамадан начнется 19 февраля и продлится 29 дней — до 19 марта. Во время уразы (поста) верующие отказываются от приема пищи и питья воды в светлое время суток. Использование зубной пасты во время поста является нежелательным.

Священный месяц завершится праздником разговения Ураза-байрам 20 марта.

Этот день в Татарстане обычно становится официальным нерабочим праздничным днем. В этом году татарстанцев ждет короткая рабочая неделя, потому что Ураза-байрам приходится на пятницу.