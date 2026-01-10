Через 40 дней у мусульман начнется священный месяц Рамадан

40 дней осталось до начала священного месяца Рамадан.
В 2026 году священный месяц Рамадан начнется 19 февраля и продлится 29 дней — до 19 марта. Во время уразы (поста) верующие отказываются от приема пищи и питья воды в светлое время суток. Использование зубной пасты во время поста является нежелательным.
Священный месяц завершится праздником разговения Ураза-байрам 20 марта.
Этот день в Татарстане обычно становится официальным нерабочим праздничным днем. В этом году татарстанцев ждет короткая рабочая неделя, потому что Ураза-байрам приходится на пятницу.