После падения ветерана СВО на обледеневшем крыльце в Уфе началась проверка

Прокуратура Уфы проверяет, почему на крыльце дома пострадал ветеран.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Уфы организовала проверку по факту получения травмы ветераном спецоперации. Инцидент произошел при входе в многоквартирный дом.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, мужчина, имеющий ограничения по здоровью и пользующийся костылями, поскользнулся на крыльце подъезда дома по улице Ленина. В результате падения он получил ушиб.

Прокуроры Советского района города намерены оценить, насколько действия управляющей компании были правильными. Особое внимание уделят вопросу, своевременно ли и качественно производилась очистка придомовой территории от снега и наледи.

Если проверка выявит нарушения, прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

