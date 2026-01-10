После падения ветерана СВО на обледеневшем крыльце в Уфе началась проверка

Прокуратура Уфы организовала проверку по факту получения травмы ветераном спецоперации. Инцидент произошел при входе в многоквартирный дом.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, мужчина, имеющий ограничения по здоровью и пользующийся костылями, поскользнулся на крыльце подъезда дома по улице Ленина. В результате падения он получил ушиб.
Прокуроры Советского района города намерены оценить, насколько действия управляющей компании были правильными. Особое внимание уделят вопросу, своевременно ли и качественно производилась очистка придомовой территории от снега и наледи.
Если проверка выявит нарушения, прокуратура примет соответствующие меры реагирования.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.