Около 10 тысяч минчан помогают коммунальщикам убирать снег во дворах

Желающих расчистить пешеходные дорожки, парковки, подъездные пути прибывает с каждым часом. Утром коммунальщики сообщали, что в расчистке территорий от снега им помогают больше тысячи жителей столицы.
В настоящее время количество добровольцев увеличилось почти в десять раз.
«К уборке снега присоединились 9,4 тысячи жителей Минска», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минского городского жилищного хозяйства.
Кроме того, по информации жилищно-коммунальных служб, в настоящее время в уборке от снега и обработке территорий противогололедными средствами для обеспечения безопасности и чистоты во дворах задействованы 214 единиц техники, 59 единиц средств малой механизации. Кроме того, убирать снег помогают также 2114 рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений и инженерно-технических работников, сообщили в организации.
Также в столичном ЖКХ сообщили, что расчищена четверть всех парковочных мест во дворах города.
«И это — результат общих усилий. Более 100 тысяч автомобилистов вышли, чтобы освободить свои и соседские автомобили от снега», — отметили в ЖКХ Минска.
По данным синоптиков, южный циклон «Уилли», который обрушился на Беларусь обильными снегопадами и порывистым ветром, теряет свою силу. В выходные ожидается облачная погода, местами осадки. На отдельных участках дорог возможна гололедица.