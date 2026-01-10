Около 10 тысяч минчан помогают коммунальщикам убирать снег во дворах

Кроме того, по информации жилищно-коммунальных служб, в настоящее время в уборке от снега и обработке территорий противогололедными средствами для обеспечения безопасности и чистоты во дворах задействованы 214 единиц техники, 59 единиц средств малой механизации. Кроме того, убирать снег помогают также 2114 рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений и инженерно-технических работников, сообщили в организации.