ЖКХ Минска показало, как плавят снег после циклона «Улли»

Этим занимается единственный в Беларуси снегосплавной пункт, который работает в столице с 2016 года.
На предприятии объяснили, что после уборки улиц снег сюда доставляют самосвалы. Далее он проходит несколько этапов переработки. Сначала атрибут зимы выгружают на мощные дробилки, где плотные и слежавшиеся сугробы измельчают до мелкой крошки. После этого он попадает в резервуар с тёплыми сточными водами и быстро тает.
Получившуюся воду дополнительно очищают: песколовки отсеивают мусор и песок, которые попали в снег с проезжей части. Уже после этого вода самотёком отправляется на очистные сооружения, уточнили в Минском городском жилищном хозяйстве.
Только за прошедшие сутки снегосплавной пункт принял 824 кубометра снега. Это эквивалентно примерно 70 полностью загруженным самосвалам. Таким образом, снег с улиц города проходит полный технологический цикл — от измельчения до очистки — и не накапливается в черте города.
«Хавьер» или «Улли»: кто сильнее?
Ранее синоптики сравнили два исторических южных циклона — Хавьер (март 2013 года) и Улли (январь 2026-го). Оба вошли в метеолетопись Беларуси из-за обильных снегопадов, но последствия их прохождения оказались разными.
Как следует из данных, которые приводит Telegram-канал Метеовайб, циклон Улли по количеству осадков и приросту снежного покрова превзошел Хавьер.
Во время Хавьера,