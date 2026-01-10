Ричмонд
ЖКХ Минска показало, как плавят снег после циклона «Улли»

В Telegram-канале Минского городского жилищного хозяйства рассказали, куда девается снег с улиц. Оказывается, его не вывозят за город и не складируют на пустырях — его плавят.

Источник: Telegram-канал Минского городского жилищного хозяйства

Этим занимается единственный в Беларуси снегосплавной пункт, который работает в столице с 2016 года.

На предприятии объяснили, что после уборки улиц снег сюда доставляют самосвалы. Далее он проходит несколько этапов переработки. Сначала атрибут зимы выгружают на мощные дробилки, где плотные и слежавшиеся сугробы измельчают до мелкой крошки. После этого он попадает в резервуар с тёплыми сточными водами и быстро тает.

Получившуюся воду дополнительно очищают: песколовки отсеивают мусор и песок, которые попали в снег с проезжей части. Уже после этого вода самотёком отправляется на очистные сооружения, уточнили в Минском городском жилищном хозяйстве.

Только за прошедшие сутки снегосплавной пункт принял 824 кубометра снега. Это эквивалентно примерно 70 полностью загруженным самосвалам. Таким образом, снег с улиц города проходит полный технологический цикл — от измельчения до очистки — и не накапливается в черте города.

«Хавьер» или «Улли»: кто сильнее?

Ранее синоптики сравнили два исторических южных циклона — Хавьер (март 2013 года) и Улли (январь 2026-го). Оба вошли в метеолетопись Беларуси из-за обильных снегопадов, но последствия их прохождения оказались разными.

Как следует из данных, которые приводит Telegram-канал Метеовайб, циклон Улли по количеству осадков и приросту снежного покрова превзошел Хавьер.

Во время Хавьера, 14—16 марта 2013 года, максимальный прирост снежного покрова составил 20−32 см. Больше всего снега тогда выпало на метеостанции Полесская. Для сравнения, во время прохождения Улли 8—10 января 2026 года прирост оказался выше — 20−34 см, а лидером стала метеостанция Березино.