ЖКХ Минска показало, как плавят снег после циклона «Улли»

На предприятии объяснили, что после уборки улиц снег сюда доставляют самосвалы. Далее он проходит несколько этапов переработки. Сначала атрибут зимы выгружают на мощные дробилки, где плотные и слежавшиеся сугробы измельчают до мелкой крошки. После этого он попадает в резервуар с тёплыми сточными водами и быстро тает.