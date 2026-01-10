Многодетные мамы Башкирии в январе получат повышенные пенсии

Социальный фонд России пересчитал пенсии для 400 тысяч женщин, воспитавших пять и более детей. Об этом РИА Новости сообщил в ведомстве.
По данным отделения Социального фонда Башкирии, в республике право на перерасчет пенсии имеют 23 527 женщин. Все они проинформированы о возможности повышения выплат. Наибольшее количество многодетных матерей, получателей пенсии, проживают: в Баймакском районе — 977, в Абзелиловском — 728, а также в Стерлитамакском районе и городе Стерлитамаке — 676.
Большинство перерасчётов проведено автоматически: сотрудники отделений формировали списки женщин, которые имеют право на повышение, используя имеющиеся данные. Для тех, кто ещё не дал согласия на перерасчёт или выходит на пенсию после 1 января, периоды ухода за детьми будут учтены автоматически при оформлении выплат через личный кабинет на портале «Госуслуги» или клиентскую службу Соцфонда.
Напомним, с этого года в стаж засчитываются все периоды ухода за детьми до полутора лет, а не только за четырьмя, как было раньше. Это означает, что многодетные мамы смогут увеличить размер своей пенсии без дополнительных заявлений.