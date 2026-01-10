Ричмонд
В московском метро открылась первая цифровая пересадка

На станции метро «Академическая» в Москве открылась первая цифровая пересадка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Первая «цифровая» пересадка открылась в метро Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Первая в московском метро “цифровая” пересадка уже открыта! Восемь инновационных цифровых указателей разместили: в подземном переходе между станциями “Академическая” Троицкой и Калужско-Рижской линий. У новых выходов с “Академической”. Частично на платформе станции “Академическая” Калужско-Рижской линии», — говорится в сообщении.

Цифровые указатели помогают пассажирам, сообщая дополнительную информацию, например, направление к новой подземной пересадке. Кроме того, с помощью анимации они могут выводить дополнительные точки притяжения на соседней станции.