В московском метро открылась первая цифровая пересадка

«Первая в московском метро “цифровая” пересадка уже открыта! Восемь инновационных цифровых указателей разместили: в подземном переходе между станциями “Академическая” Троицкой и Калужско-Рижской линий. У новых выходов с “Академической”. Частично на платформе станции “Академическая” Калужско-Рижской линии», — говорится в сообщении.