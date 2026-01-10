Искусствовед Сергей Даниэль скончался в Петербурге

Сергей Леонидович Даниэль родился в ноябре 1949 года. Получил образование в Ленинградском художественном училище имени В. А. Серова и Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Академии художеств СССР. Основные научные интересы лежали в сфере изучения западноевропейской и русской живописи, религиозной иконографии, теории изобразительных искусств. Был доктором наук, преподавал в Европейском университете Санкт-Петербурга и Академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Являлся членом российского Союза художников и Международной ассоциации искусствоведов.