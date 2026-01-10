Ричмонд
+16°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда можно войти в храм даже без платка: совет священника

Священник из Казани объяснил, можно ли заходить в храм без платка.

Источник: Комсомольская правда

Иерей Александр Ермолин, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии, прокомментировал распространенное сомнение верующих: можно ли входить в храм, если внешний вид не соответствует традиционным представлениям о «правильной» одежде.

Нередко люди отказываются от посещения храма, оправдывая это тем, что у них нет платка или одежда не соответствует принятым нормам. По мнению священника, такие рассуждения становятся лишь предлогом, чтобы не переступить порог церкви.

«Зайдите, поставьте свечку, напишите записку, — цитирует иерея Александра ИА “Татар-информ”. — А в следующий раз, уже подготовившись, придите на литургию — как говорится, при полном параде».

Главный принцип, который призывает соблюдать священнослужитель, прост: важно не искать оправданий для отказа от посещения храма, а находить возможности для молитвы и общения с Богом.

Ранее иерей ответил на вопрос: сидеть в храме — грех или норма?