Стали известны профессии, которые станут наиболее популярными в 2026 году

В этот список вошли: инженерия, финансы, медицина, торговля. Более того, кроме профессиональных, так называемых «жёстких», навыков критически важными становятся «мягкие». «Особенно адаптивность, умение учиться и работать с искусственным интеллектом и другими цифровыми технологиями как с инструментом», — говорится в сообщении.