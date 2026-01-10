Ричмонд
+16°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны профессии, которые станут наиболее популярными в 2026 году

Критически важными становятся «мягкие» навыки.

Источник: Клопс.ru

В 2026 году наиболее стабильными и перспективными станут профессии на стыке технологий, анализа данных и какой-то конкретной отрасли. Об этом сообщает РИА Новости.

В этот список вошли: инженерия, финансы, медицина, торговля. Более того, кроме профессиональных, так называемых «жёстких», навыков критически важными становятся «мягкие». «Особенно адаптивность, умение учиться и работать с искусственным интеллектом и другими цифровыми технологиями как с инструментом», — говорится в сообщении.

Выпускники 9-х классов, которые не сдали государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно получить рабочую профессию.