В зоопарке Калининграда признали отсутствие условий для содержания слонов

Свое заявление руководитель зоопарка опубликовала в официальном телеграм-канале.
По словам Светланы Соколовой, Преголя была важной частью истории зоопарка и жизни многих калининградцев, однако трагедия должна стать окончательной точкой в вопросе содержания слонов в существующих условиях.
В своём обращении она подробно объяснила, почему Калининградский зоопарк не может обеспечить слонам надлежащие условия. Слоны относятся к высокоинтеллектуальным и социальным животным, для которых жизненно важно постоянное нахождение в группе. Рекомендуемый минимум для комфортного содержания — не менее четырёх самок, при этом самцу требуется отдельный вольер.
Дополнительным ограничением является климат Калининградской области. По словам директора, слоны могут находиться на уличных прогулках лишь около шести-семи месяцев в году — с середины апреля по середину октября, и то при благоприятных погодных условиях. В остальное время животные должны содержаться в закрытых помещениях. Это означает, что зимний павильон обязан по площади и оснащению соответствовать полноценным стандартам содержания целой группы слонов, чего в настоящее время зоопарк обеспечить не может.
Руководство учреждения подчёркивает, что дальнейшие решения будут приниматься с учётом современных требований к благополучию животных и реальных возможностей зоопарка.