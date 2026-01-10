В зоопарке Калининграда признали отсутствие условий для содержания слонов

Дополнительным ограничением является климат Калининградской области. По словам директора, слоны могут находиться на уличных прогулках лишь около шести-семи месяцев в году — с середины апреля по середину октября, и то при благоприятных погодных условиях. В остальное время животные должны содержаться в закрытых помещениях. Это означает, что зимний павильон обязан по площади и оснащению соответствовать полноценным стандартам содержания целой группы слонов, чего в настоящее время зоопарк обеспечить не может.