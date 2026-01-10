В России утвердили список болезней для оказания бесплатной медпомощи

Помимо того, россияне 18−40 лет получили возможность на однократное бесплатное определение уровня липопротеида в крови. Также пациенты в возрасте 18−39 лет один раз в шесть лет смогут получить оценку липидного профиля (общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой плотности, холестерин липопротеидов низкой плотности, холестерин липопротеидов очень низкой плотности, триглицериды). Россияне старше 40 лет смогут пройти данную процедуру бесплатно один раз в три года.