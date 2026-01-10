Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На следующей неделе в Ростовской области пройдут отключения телевидения

В Ростове и Новошахтинске временно может пропадать телерадиовещание.

Источник: Комсомольская правда

На следующей неделе в населенных пунктах Ростовской области возможны кратковременные перерывы в трансляции телевизионного и радиосигнала. Об этом сообщила РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть).

По информации ведомства, технические работы на передающих станциях запланированы на 12 и 14 января.

График отключений:

Понедельник, 12 января: В городе Новошахтинске с 10:00 до 19:00 возможны кратковременные перерывы в вещании мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2.

Среда, 14 января: В Ростове-на-Дону с 08:00 до 17:00 работы затронут трансляцию каналов SPUTNIK, РТРС-2, РТРС-1, а также радиостанций «Маяк ГТРК Ростов», «Вести ФМ ГТРК Ростов» и «Радио России ГТРК Ростов».

Отключения будут носить кратковременный характер и связаны с проведением плановых технических работ на объектах радиотелевизионных передающих станций.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.