На следующей неделе в Ростовской области пройдут отключения телевидения

На следующей неделе в населенных пунктах Ростовской области возможны кратковременные перерывы в трансляции телевизионного и радиосигнала. Об этом сообщила РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть).
По информации ведомства, технические работы на передающих станциях запланированы на 12 и 14 января.
График отключений:
Понедельник, 12 января: В городе Новошахтинске с 10:00 до 19:00 возможны кратковременные перерывы в вещании мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2.
Среда, 14 января: В Ростове-на-Дону с 08:00 до 17:00 работы затронут трансляцию каналов SPUTNIK, РТРС-2, РТРС-1, а также радиостанций «Маяк ГТРК Ростов», «Вести ФМ ГТРК Ростов» и «Радио России ГТРК Ростов».
Отключения будут носить кратковременный характер и связаны с проведением плановых технических работ на объектах радиотелевизионных передающих станций.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.