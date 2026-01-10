Ричмонд
Маршрут «Золотое кольцо» расширят на 49 населенных пунктов

Туристический маршрут «Золотое кольцо» расширят на 49 населенных пунктов, что позволит повысить привлекательность регионов у туристов. Об этом 10 января сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Источник: РИА "Новости"

«Золотому кольцу исполнится 60 лет в 2027 году. В преддверии юбилейной даты он получает дополнительное развитие и увеличивается на 49 населенных пунктов», — заявил Чернышенко.

Отмечается, что в состав маршрута попадут населенные пункты Нижегородской и Тверской областей, а также национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера».

В этот же день директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил, что туристы из стран Европейского союза (ЕС) продолжают посещать Россию в индивидуальном порядке, какие-либо ограничения для их поездок со стороны РФ отсутствуют. Он подчеркнул, что Россия, в отличие от государств ЕС, не вводит дополнительных ограничений для иностранных туристов — для них продолжает действовать система электронных виз, которая позволяет без препятствий оформлять въезд в РФ.

