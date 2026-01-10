Маршрут «Золотое кольцо» расширят на 49 населенных пунктов

В этот же день директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил, что туристы из стран Европейского союза (ЕС) продолжают посещать Россию в индивидуальном порядке, какие-либо ограничения для их поездок со стороны РФ отсутствуют. Он подчеркнул, что Россия, в отличие от государств ЕС, не вводит дополнительных ограничений для иностранных туристов — для них продолжает действовать система электронных виз, которая позволяет без препятствий оформлять въезд в РФ.