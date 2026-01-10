Ричмонд
+16°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ж/д станции Волжский с 12 января перенесут переход путей

В Волжском на железнодорожной станции до весны будет действовать временный переход через пути.

Источник: v102

Об этом жителей города-спутника предупредили в Приволжской железной дороге. С 12 января стартует ремонт пешеходного моста, соединяющего территорию Волжского абразивного завода с улицей Кирова.

В ПривЖД уточняют, что заводчанам, чтобы попасть на территорию предприятия, необходимо будет пересечь пути в районе вокзала, руководствуясь размещенной информацией и навигацией.

— Завершить ремонтные работы планируется до конца I квартала 2026 года. В ходе работ специалисты заменят лестничные марши, уложат асфальтовое покрытие, а также укрепят конструкции моста и смонтируют ограждение, — сообщают в компании.

Волжан призывают помнить о личной безопасности и не пересекать ж/д пути в неположенных местах.