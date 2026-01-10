Нижегородцы прожили 69 дней в условиях магнитных бурь в 2025 году

В 2025 году Нижегородская область столкнулась с очень сильной солнечной активностью: 69 дней из 365 прошли в условиях магнитных бурь. Прошедший год стал самым «бурным» за последние десятилетия, пишет главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Медики подчеркивают, что прямая зависимость самочувствия от вспышек на Солнце официально не доказана, однако статистика региональной службы скорой помощи за прошлый год заставляет задуматься. Согласно анализу вызовов, именно в пики геомагнитной активности в области учащались случаи инфарктов, инсультов и острых коронарных синдромов. Заметнее всего эти колебания сказывались на состоянии женщин.
Прогноз на 2026 год более оптимистичный: Солнце переходит в фазу затишья. Ожидается, что число магнитных бурь существенно пойдет на спад, хотя вероятность возникновения разовых, но мощных всплесков всё еще сохраняется.