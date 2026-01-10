Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы прожили 69 дней в условиях магнитных бурь в 2025 году

Прошедший год стал рекордным по уровню геомагнитной активности за последние десятилетия.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 100% 760 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

В 2025 году Нижегородская область столкнулась с очень сильной солнечной активностью: 69 дней из 365 прошли в условиях магнитных бурь. Прошедший год стал самым «бурным» за последние десятилетия, пишет главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Медики подчеркивают, что прямая зависимость самочувствия от вспышек на Солнце официально не доказана, однако статистика региональной службы скорой помощи за прошлый год заставляет задуматься. Согласно анализу вызовов, именно в пики геомагнитной активности в области учащались случаи инфарктов, инсультов и острых коронарных синдромов. Заметнее всего эти колебания сказывались на состоянии женщин.

Прогноз на 2026 год более оптимистичный: Солнце переходит в фазу затишья. Ожидается, что число магнитных бурь существенно пойдет на спад, хотя вероятность возникновения разовых, но мощных всплесков всё еще сохраняется.