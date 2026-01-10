Десять населённых пунктов Нижегородской области вошли в состав «Золотого кольца»

Дмитрий Вахруков, заместитель министра экономического развития РФ, отметил, что расширение «Золотого кольца» создаёт новые возможности для туристов. Теперь маршрут представляет собой целую экосистему путешествий, где каждый может выбрать подходящий темп, формат и сюжет поездки. Например, можно отправиться в паломнический тур по Дивеево или провести гастрономические выходные в Вятском. Проект также станет стимулом для развития десятков малых городов, создания новых рабочих мест и восстановления памятников. Это сделает включенные территории более привлекательными для жизни и туризма.