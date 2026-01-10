Воронежский «Буран» проиграл пермскому «Молоту» со счетом 1:4

К сожалению для воронежских болельщиков, домашний лед в этот раз не помог «Бурану». Встреча с пермским «Молотом» 10 января закончилась поражением со счетом 1:4, а судьба матча, по сути, решилась в самом начале. Об итогах игры сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Буран».
Первый период стал настоящим испытанием. Гости из Перми вышли на лед максимально заряженными и к перерыву отправили в ворота Владислава Окоряка три безответные шайбы. «Молот» выглядел быстрее и напористее, реализовав почти каждый второй свой точный бросок.
После тяжелого начала «ураганные» смогли прийти в себя. Во второй двадцатиминутке игра выровнялась, а на 29-й минуте Вадим Фаттахов реализовал большинство и подарил трибунам надежду — 1:3! После этой шайбы у «Бурана» будто открылось второе дыхание: Егор Брызгалов выдал сольный проход через всю площадку, но вратарь гостей Егор Горшков был в ударе.
В заключительном отрезке воронежцы пытались спасти игру. В середине периода Фаттахов мог оформить дубль и свести отставание к минимуму, но не попал в цель. За пять минут до сирены тренерский штаб пошел на риск: сняли вратаря, выпустили шестого полевого… Но вместо героического спасения получили четвертую шайбу в свои ворота.
Кстати, «Буран» перебросал соперника в общей сложности (50 попыток против 44), но подвела реализация. Вячеслав Уваев, главный тренер «Бурана», прокомментировал итоги игры:
— Это был интересный матч, где за каждую оплошность следовало наказание. Мы смогли вернуться в игру во втором периоде и начали делать правильные вещи, но реализация моментов снова подвела. К сожалению, ошибки первого периода стали решающими. При этом прогресс после матча с «Торосом» очевиден — команда перестроилась, но в деталях нам все еще нужно добавлять мастерства.