Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец из Башкирии отмечен высокой наградой за проявленное мужество

Танкист из Башкирии удостоен боевой награды.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащий из Башкирии получил медаль «За боевые заслуги». Ее удостоился участник спецоперации Фидан Ишмуратов.

Младший сержант Ишмуратов служит в танковом батальоне имени Сергея Зорина, который входит в состав полка «Башкортостан». Он командует экипажем боевой машины.

В одном из тяжелых боев, который проходил под огнем вражеской артиллерии и атаками беспилотников, он смог точно вести огонь из танка. Его действия были направлены на подавление укрепленных позиций и живой силы противника.

Высокая награда Луганской Народной Республики вручена младшему сержанту за четкое выполнение поставленной задачи, а также за проявленные в бою героизм и самоотверженность.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.