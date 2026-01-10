Боец из Башкирии отмечен высокой наградой за проявленное мужество

Военнослужащий из Башкирии получил медаль «За боевые заслуги». Ее удостоился участник спецоперации Фидан Ишмуратов.
Младший сержант Ишмуратов служит в танковом батальоне имени Сергея Зорина, который входит в состав полка «Башкортостан». Он командует экипажем боевой машины.
В одном из тяжелых боев, который проходил под огнем вражеской артиллерии и атаками беспилотников, он смог точно вести огонь из танка. Его действия были направлены на подавление укрепленных позиций и живой силы противника.
Высокая награда Луганской Народной Республики вручена младшему сержанту за четкое выполнение поставленной задачи, а также за проявленные в бою героизм и самоотверженность.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.