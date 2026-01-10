Ричмонд
В аэропорту Уфы из-за непогоды задерживаются и отменены несколько рейсов

Из-за масштабного снегопада в Москве наблюдаются глобальные сбои в движении авиатранспорта. За ситуацией следит транспортная прокуратура, которая контролирует оказание всех полагающихся в такой ситуации услуг пассажирам. Сообщается об открытии мобильных приемных.

Источник: Башинформ

Тем временем в уфимской авиагавани к пассажирам обратились с просьбой уточнять статус рейса до выезда в аэропорт. На 10 января 4 борта так и не прилетели в Уфу, в том числе три из московского Шереметьево и один из Игарки.

По данным авиакомпании «Аэрофлот», с 18:00 по московскому времени 10 января авиакомпания планирует выполнение рейсов в/из Шереметьево по расписанию, без учета отмены рейсов за сегодняшний день.

К 8:00 по московскому времени 11 января авиакомпания планирует полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полётов в/из базового аэропорта.

Напомним, из-за метели в Москве случился транспортный коллапс, были задержаны более 300 рейсов, в том числе международные.

Ранее в Башкирии сообщили погоду на 11 января.