В аэропорту Уфы из-за непогоды задерживаются и отменены несколько рейсов

Тем временем в уфимской авиагавани к пассажирам обратились с просьбой уточнять статус рейса до выезда в аэропорт. На 10 января 4 борта так и не прилетели в Уфу, в том числе три из московского Шереметьево и один из Игарки.
По данным авиакомпании «Аэрофлот», с 18:00 по московскому времени 10 января авиакомпания планирует выполнение рейсов в/из Шереметьево по расписанию, без учета отмены рейсов за сегодняшний день.
К 8:00 по московскому времени 11 января авиакомпания планирует полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полётов в/из базового аэропорта.
Напомним, из-за метели в Москве случился транспортный коллапс, были задержаны более 300 рейсов, в том числе международные.
