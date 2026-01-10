Имена-эксклюзивы: топ самых необычных имен 2025 года в Татарстане

Информационно-аналитический портал «Реестр ЗАГС» представил статистику самых редких и популярных имен новорожденных в Татарстане за 2025 год.
Для девочек родители все чаще выбирают необычные имена. Так, в число самых редких попали Жизель, Королина, Ханзада, Расима и Миэль. При этом традиционные имена по-прежнему остаются в тренде: лидирующие позиции в рейтинге популярных женских имен заняли Амина, Айлин, Ясмина, Эмилия и София.
В мужской номинации также наблюдается разнообразие выбора. Редкими именами в 2025 году Метео Клод Мидхат, Йамин, Рахимбек, Габдерахим и Еремей. В то же время родители часто отдают предпочтение более распространенным именам: Амир, Тимур, Марк, Матвей и Мирон стали самыми популярными для новорожденных мальчиков.