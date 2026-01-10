Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Книги про Буратино, Маугли и Алису оказались под запретом в Беларуси

Госстандарт запретил продавать в Беларуси шесть популярных детских книг из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Книги про Буратино, Маугли и Алису оказались под запретом в Беларуси. Подробности сообщили в Госстандарте.

Под запрет попали пять детских книжек, выпущенные предприятием «Ярославский полиграфический комбинат» (Ярославль, Россия). Это литературно художественные издания для детей младшего школьного возраста серии «Умка» — «Золотой ключик, или приключения Буратино» Алексея Толстого, «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова, «Маугли» Редьярда Киплинга, «Королевство кривых зеркал» Виталия Губарева, «Приключения Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

Госстандарт запрети продавать в Беларуси несколько детских книг из России. Фото: danger.gskp.by Госстандарт запрети продавать в Беларуси несколько детских книг из России. Фото: danger.gskp.by.

Также под запретом оказалась книга из такой же серии, но выпущенная издательством «Высшая школа» (Москва, Россия) — «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Александра Волкова. В перечисленных книгах были нарушены нормы по пробелам.

В Госстандарте уточнили, что пробел между словами в издательской продукции, которая предназначена для дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта. Указанные книги запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 12 января 2026 года.

Госстандарт запрети продавать в Беларуси несколько детских книг из России. Фото: danger.gskp.by.

Тем временем шариковый антиперспирант Rexona попал в список опасной продукции в Беларуси.

Ранее два белорусских средства для стирки оказались под запретом — они не подходят для всех стиральных машин.

Кроме того, Минтруда сказало белорусам про вид пенсии, который можно унаследовать.