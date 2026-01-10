Книги про Буратино, Маугли и Алису оказались под запретом в Беларуси. Подробности сообщили в Госстандарте.
Под запрет попали пять детских книжек, выпущенные предприятием «Ярославский полиграфический комбинат» (Ярославль, Россия). Это литературно художественные издания для детей младшего школьного возраста серии «Умка» — «Золотой ключик, или приключения Буратино» Алексея Толстого, «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова, «Маугли» Редьярда Киплинга, «Королевство кривых зеркал» Виталия Губарева, «Приключения Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.
Госстандарт запрети продавать в Беларуси несколько детских книг из России. Фото: danger.gskp.by Госстандарт запрети продавать в Беларуси несколько детских книг из России. Фото: danger.gskp.by.
Также под запретом оказалась книга из такой же серии, но выпущенная издательством «Высшая школа» (Москва, Россия) — «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Александра Волкова. В перечисленных книгах были нарушены нормы по пробелам.
В Госстандарте уточнили, что пробел между словами в издательской продукции, которая предназначена для дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта. Указанные книги запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 12 января 2026 года.
