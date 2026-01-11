Появились новые подробности ДТП в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 10 янв — РИА Новости. Водитель микроавтобуса в условиях плохих погодных условий и ограниченной видимости не справился с управлением и столкнулся с грузовиком SKANIA на трассе в Ужурском округе Красноярского края, в результате чего пострадали 11 человек, сообщает ГСУСК региона.
Инцидент произошел в субботу днем. По данным краевого главка МВД, Водитель автобуса 2227SK, ехал Ужура в Ачинск и столкнулся с грузовым автомобилем SKANIA с полуприцепом (цистерна), ехавшим впереди него. В момент ДТП в автобусе находились 12 пассажиров, из них пятеро пассажиров госпитализированы в медицинское учреждение, двое из них несовершеннолетних (11 и 16 лет), шести пассажирам оказана разовая медицинская помощь.
«На 112 километре автодороги водитель автобуса ввиду плохих погодных условий и ограниченной видимости не справился с управлением и допустил столкновение с попутно движущимся впереди грузовым автомобилем… Следственным отделом … возбуждено уголовное дело в связи с ДТП с участием маршрутного автобуса по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — сообщает СК региона.
По данным следствия, состояние алкогольного опьянения у водителей транспортных средств не выявлено.
Прокуратура региона организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.