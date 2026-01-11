Появились новые подробности ДТП в Красноярском крае

Инцидент произошел в субботу днем. По данным краевого главка МВД, Водитель автобуса 2227SK, ехал Ужура в Ачинск и столкнулся с грузовым автомобилем SKANIA с полуприцепом (цистерна), ехавшим впереди него. В момент ДТП в автобусе находились 12 пассажиров, из них пятеро пассажиров госпитализированы в медицинское учреждение, двое из них несовершеннолетних (11 и 16 лет), шести пассажирам оказана разовая медицинская помощь.