Нетрезвых водителей выявили на дорогах столицы сотрудники ГАИ

Несмотря на сложные погодные условия, инспекторы продолжают систематическую работу, направленную на пресечение нарушений правил дорожного движения нетрезвыми водителями.
Так, на минских улицах были остановлены водители, в организме которых, как показали результаты медицинского освидетельствования, содержался спирт.
«На проспекте Дзержинского 48-летний водитель “Мерседеса” сдавал назад и совершил наезд на автомобиль “Тойота”. У прибывших на место сотрудников ГАИ состояние водителя вызвало подозрение», — рассказал заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.
В результате медосвидетельствования в крови мужчины было обнаружено более 2 промилле алкоголя.
По словам Ливановича, еще один случай нетрезвого вождения имел место на улице им. Академика Курчатова. 18-летний водитель каршерингового авто совершил наезд на бордюр. Очевидцы заметили у него состояние алкогольного опьянения и вызвали ГАИ. Проведенное медицинское освидетельствование показало около 1 промилле алкоголя в крови молодого человека.
Водители были отстранены от управления транспортными средствами, а их автомобили доставлены на охраняемую автостоянку.
В Госавтоинспекции напомнили, что штраф за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе. При концентрации спирта в крови от 0,3 до 0,8 промилле административное взыскание предусматривает штраф 100 базовых величин с лишением права управления на 3 года; свыше 0,8 промилле — 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет.
«За совершение данного нарушения повторно в течение года после наложения административного взыскания предусмотрена уголовная ответственность», — добавил Ливанович.