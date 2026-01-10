Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетрезвых водителей выявили на дорогах столицы сотрудники ГАИ

МИНСК, 10 янв — Sputnik. Сотрудники столичной Госавтоинспекции выявили и отстранили от вождения транспортными средствами несколько нетрезвых водителей в Минске, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

Несмотря на сложные погодные условия, инспекторы продолжают систематическую работу, направленную на пресечение нарушений правил дорожного движения нетрезвыми водителями.

Так, на минских улицах были остановлены водители, в организме которых, как показали результаты медицинского освидетельствования, содержался спирт.

«На проспекте Дзержинского 48-летний водитель “Мерседеса” сдавал назад и совершил наезд на автомобиль “Тойота”. У прибывших на место сотрудников ГАИ состояние водителя вызвало подозрение», — рассказал заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

В результате медосвидетельствования в крови мужчины было обнаружено более 2 промилле алкоголя.

По словам Ливановича, еще один случай нетрезвого вождения имел место на улице им. Академика Курчатова. 18-летний водитель каршерингового авто совершил наезд на бордюр. Очевидцы заметили у него состояние алкогольного опьянения и вызвали ГАИ. Проведенное медицинское освидетельствование показало около 1 промилле алкоголя в крови молодого человека.

Водители были отстранены от управления транспортными средствами, а их автомобили доставлены на охраняемую автостоянку.

В Госавтоинспекции напомнили, что штраф за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе. При концентрации спирта в крови от 0,3 до 0,8 промилле административное взыскание предусматривает штраф 100 базовых величин с лишением права управления на 3 года; свыше 0,8 промилле — 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет.

«За совершение данного нарушения повторно в течение года после наложения административного взыскания предусмотрена уголовная ответственность», — добавил Ливанович.