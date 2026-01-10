Нетрезвых водителей выявили на дорогах столицы сотрудники ГАИ

В Госавтоинспекции напомнили, что штраф за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе. При концентрации спирта в крови от 0,3 до 0,8 промилле административное взыскание предусматривает штраф 100 базовых величин с лишением права управления на 3 года; свыше 0,8 промилле — 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет.