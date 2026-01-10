Ричмонд
Яйца с сюрпризом: в Молдове специалисты ANSA молчали почти две недели о выявлении опасных продуктов

Пока жители Молдовы спокойно покупали и употребляли яйца, в ANSA уже знали о наличии запрещённого вещества.

Источник: Комсомольская правда

ANSA 12 дней скрывало данные о заражённых яйцах.

Скандал вокруг заражённых яиц с метронидазолом в Молдове продолжает набирать обороты. В редакцию Telegraph Moldova поступила жалоба с обвинениями в адрес Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA): по утверждению автора, ведомство знало о наличии запрещённого вещества ещё с 22 декабря 2025 года, но публично объявило об отзыве яиц только 2 января 2026-го. Это означает, что почти 12 дней население могло употреблять заражённую продукцию, не получив никакого предупреждения.

Фото: соцсети.

В обращении также говорится, что заражённый корм закупили не две, а десять птицефабрик, однако ANSA обнародовала данные лишь о SRL Intervetcom и SRL Raiplai Avicola, умолчав об остальных восьми. Автор обвиняет агентство в непрозрачности и возможной защите отдельных производителей, пишет ТГ-канал @primulinmd.