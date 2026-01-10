Яйца с сюрпризом: в Молдове специалисты ANSA молчали почти две недели о выявлении опасных продуктов

Скандал вокруг заражённых яиц с метронидазолом в Молдове продолжает набирать обороты. В редакцию Telegraph Moldova поступила жалоба с обвинениями в адрес Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA): по утверждению автора, ведомство знало о наличии запрещённого вещества ещё с 22 декабря 2025 года, но публично объявило об отзыве яиц только 2 января 2026-го. Это означает, что почти 12 дней население могло употреблять заражённую продукцию, не получив никакого предупреждения.