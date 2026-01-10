Ричмонд
Беспрозванных назвал 5 школ области, которые начнут ремонтировать в 2026 году

Две из них находятся в Калининграде.

Власти Калининградской области в 2026 году планируют приступить к ремонту пяти школ. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в соцсетях, подводя итоги первого года реализации нацпроекта «Молодёжь и дети» в сфере образования.

«По нацпроектам “Молодёжь и дети” и “Семья” капитально отремонтировали несколько крупных учебных учреждений. Здания стали светлее, уютнее, современнее. Параллельно с этим впервые удалось за год открыть четыре новых здания школ. Темп не сбавляем. В этом году начинаем ремонтировать ещё пять объектов», — говорится в сообщении.

В список вошли старый корпус школы № 1 в Светлогорске, школа в посёлке Зорино под Гвардейском, ШИЛИ, школа № 9 в Калининграде и № 5 в Светлом.

Ранее в региональном министерстве образования сообщили «Новому Калининграду» о том, что в 2026 году планируют провести ремонтные работы в 11 школах областного центра. Речь идёт о гимназии № 40, лицеях № 18, 23, 35 и 49, школах № 5, 9, 11, 24, 43 и 50. Список запланированных работ, как уточнили в министерстве, везде разный.

В школе № 5, как стало известно ранее, решено провести капитальный ремонт в несколько этапов. В следующем году рассчитывают привести в порядок спортивный зал, пищеблок и приступить к внутренним помещениям. После этого — обновить кровлю и фасад школы.

«В 2026 году запланировано выполнение ремонтных работ в 11 общеобразовательных учреждениях Калининграда, а также в ряде учреждений предполагается оборудовать школьные музеи, кабинеты труда (технологии) на общую сумму 138,7 млн рублей, из которой 111,6 млн рублей будет выделено из областного бюджета», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.