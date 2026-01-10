В Петербурге общественный транспорт работает штатно, несмотря на снегопад

«Несмотря на снегопады и заносы на дорогах, общественный транспорт нашего города должен работать бесперебойно, в режиме “24 на 7”… Мы будем и дальше работать в усиленном режиме для того, чтобы обеспечить безопасные и комфортные перевозки жителей и гостей нашего города», — сказал врио председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, слова которого приводятся в сообщении.