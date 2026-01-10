В Петербурге общественный транспорт работает штатно, несмотря на снегопад

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Общественный транспорт Санкт-Петербурга работает в штатном режиме на фоне непогоды, сообщил городской комитет по транспорту.
Ранее в субботу комитет по транспорту сообщал о создании оперштаба по противодействию нештатных ситуаций на транспорте из-за ухудшения погодных условий. Аэропорт «Пулково» сообщал, что обеспечивает обслуживание рейсов в условиях сильного ливневого снега с порывами ветра. Производится постоянная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Отмечалось, что в связи с погодной ситуацией возможны корректировки расписания.
«Городской общественный транспорт Петербурга, несмотря на усиление снегопада, работает в штатном режиме. Для исключения срывов рейсов на наземных маршрутах перевозчики Северной столицы задействуют резервный пассажирский транспорт», — говорится в Telegram-канале комтранса.
Отмечается, что электропоезда Петербургского метрополитена выводятся на линию из депо в соответствии с графиком. Подходы ко всем станциям подземки очищены от снега.
Также сотрудники профильной службы «Горэлектротранса» круглосуточно очищают от снега трамвайные пути, для этих целей задействованы 23 единицы спецтехники.
Комтранс уточняет, что выполняется и уборка троллейбусных площадок на конечных станциях маршрутов, площадки автобусных парков «Пассажиравтотранса» также постоянно расчищаются от снега.
«Несмотря на снегопады и заносы на дорогах, общественный транспорт нашего города должен работать бесперебойно, в режиме “24 на 7”… Мы будем и дальше работать в усиленном режиме для того, чтобы обеспечить безопасные и комфортные перевозки жителей и гостей нашего города», — сказал врио председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, слова которого приводятся в сообщении.