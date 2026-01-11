Участок омской набережной у Иртыша благоустроят за 7,5 миллиона рублей

В рамках проекта «Атмосфера уюта» в Омске в 2026 году благоустроят участок вдоль Иртышской набережной рядом с домом № 39. Здесь планируют высадить крупномерные деревья и кустарники, обновить существующие дорожки и проложить новые пешеходные маршруты. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Проект «Атмосфера уюта» стал победителем инициативного голосования, которое проходило среди жителей Ленинского округа в конце прошлого года. Решение утвердила конкурсная комиссия, учитывая общественное мнение и ряд конкурсных критериев.
Цель инициативы — создать комфортную и зелёную среду для отдыха и прогулок. К работам планируется приступить уже весной. Стоимость реализации проекта превысит 7,5 миллиона рублей.