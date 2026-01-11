Участок омской набережной у Иртыша благоустроят за 7,5 миллиона рублей

В рамках проекта «Атмосфера уюта» в Омске в 2026 году благоустроят участок вдоль Иртышской набережной рядом с домом № 39. Здесь планируют высадить крупномерные деревья и кустарники, обновить существующие дорожки и проложить новые пешеходные маршруты. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.