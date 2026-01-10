В минздраве Башкирии рассказали об акции «Здоровая республика»

По данным минздрава, в 2025 году в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион» выездные бригады врачей посетили 356 населённых пунктов. Они провели более 175 тысяч приёмов и 40 тысяч обследований, приняв свыше 34 тысяч пациентов.
Главная цель акции — раннее выявление и своевременное лечение социально значимых и хронических неинфекционных заболеваний. Это болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, сахарный диабет, заболевания органов дыхания, а также различные патологии, выявляемые врачами-специалистами.