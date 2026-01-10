Ричмонд
+16°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В минздраве Башкирии рассказали об акции «Здоровая республика»

Акция «Здоровая республика — здоровый регион» проходила с 21 апреля по 16 сентября 2025 года.

Источник: пресс-служба / минздрав Башкирии

По данным минздрава, в 2025 году в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион» выездные бригады врачей посетили 356 населённых пунктов. Они провели более 175 тысяч приёмов и 40 тысяч обследований, приняв свыше 34 тысяч пациентов.

Главная цель акции — раннее выявление и своевременное лечение социально значимых и хронических неинфекционных заболеваний. Это болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, сахарный диабет, заболевания органов дыхания, а также различные патологии, выявляемые врачами-специалистами.