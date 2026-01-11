«Meine Welt»: Ташкент стал частью мира Тилля Линдеманна

При этом, в шоу практически не было эпатажа: концерты музыканта известны неординарными и порой скандальными перфомансами, но, в отличие от других концертов, Тилль практически ничего не кидал со сцены (в Казахстане, где коллектив выступал 6—7 января , зрителей закидывали рыбой и пирогами), да и остальные музыканты все полтора часа вели себя пристойно. Видимо, Линдеманн решил покорять Ташкент исключительно музыкой.