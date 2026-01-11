«Meine Welt»: Ташкент стал частью мира Тилля Линдеманна

Тилль Линдеманн, более известный как фронтмен группы Rammstein, впервые посетил Узбекистан с сольным проектом имени самого себя в рамках мирового тура «MEINE WELT TOUR», передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Для мировой звезды тяжелой сцены организовали площадку на территории картинг-центра в парке «Анхор Локомотив» в Ташкенте. Линдеманн исполнил уже ставшие знаменитыми хиты «Ich hasse Kinder», «Sport frei», «Übers Meer» и многие другие.
Мероприятие собрало более 5 тысяч зрителей, половина из которых были гостями из соседних стран, в том числе из России.
Появление Линдеманна на сцене сопровождалось взрывом реакции — без вступительных слов и разогрева. Живая музыка, которую исполнили эксцентричные виртуозы, не оставила равнодушными никого: гости в танцпартере и фан-зоне ловили ритм, танцевали, поднимали плакаты с символикой исполнителя, снимали многое на телефоны.
На площадке царила атмосфера свободы и единства, каждый чувствовал себя частью чего-то большого и значимого. Уже после первой же песни Линдеманн обратился к публике со словами на русском языке: «Как дела?».
Кульминацией вечера стал выход Тилля к публике — артист прошел по зрительному залу, вокруг всей фан-зоны, пожимая руки фанатам, что нечасто случается на таких масштабных концертах. Это было не единственным моментом взаимодействия со зрителями: Линдеманн на протяжении всего вечера обращался к публике на русском языке со словами «Спасибо, Ташкент!», «Ташкент — молодец!», «Давай-давай».
При этом, в шоу практически не было эпатажа: концерты музыканта известны неординарными и порой скандальными перфомансами, но, в отличие от других концертов, Тилль практически ничего не кидал со сцены
Покидая сцену, после поклона, Тилль сказал: «Спасибо». Уже традиционно, на русском языке.
Тиль Линдеманн — культовая фигура мировой тяжелой сцены, немецкий музыкант, поэт и автор текстов, наиболее известный как вокалист и фронтмен Rammstein. Его глубокий, командный баритон и почти театральная манера исполнения стали фирменным звучанием коллектива, а живые выступления — масштабными перформансами с переплетением музыки, театра и визуального шоу. Концерты Линдеманна узнаваемы по жесткой эстетике, продуманной символике и энергетике, которая держит зал в напряжении от первых секунд до финала.
Сейчас, параллельно с работой в группе, артист развивает сольные проекты, в которых еще смелее экспериментирует с формой и сценическим языком.
Музыку Тилля Линдеманна и всех его проектов слушают и любят в России, странах СНГ и по всему миру.