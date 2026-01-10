Порядка тысячи рейсов обслужили аэропорты московского региона с начала суток

Аэропорты московского региона с начала суток обслужили около тысячи рейсов. Об этом в субботу, 10 января, сообщили в министерстве транспорта РФ.
Только за последние два часа, с 14:00 до 16:00, столичные авиагавани Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили 130 рейсов.
— Из них более половины — 67 рейсов — обслужил на прилет и вылет Шереметьево. Ситуация с выдачей багажа в крупнейшей воздушной гавани нормализована, — добавили в сообщении.
В связи ситуацией было проведено заседание оперативного штаба с участием Росавиации, Ространснадзора и аэропорта. Сейчас багаж доставляется пассажирам силами «Аэрофлота» и Шереметьево.
9 января мощный снежный циклон «Фрэнсис» обрушился на Москву. Из-за этого аэропорт Шереметьево временно прекратил принимать воздушные суда.
Позже авиакомпания «Аэрофлот» начала осуществлять доставку багажа пассажирам на адреса, указанные в оформленных заявках. Сам аэропорт Шереметьево полностью открыт и работает в штатном режиме.
Ространснадзор также мониторит ситуацию с задержками выдачи багажа в Шереметьеве. Причиной сбоев в работе системы выдачи багажа стали экстремальные погодные условия.