В Башкирии назвали самые красивые даты для свадьбы в 2026 году

Самой ближайшей красивой датой 2026 года станет 26 января. В высокий свадебной сезон особой популярностью будут пользоваться дни: 6, 26 июня, 26 июля и 8 августа, отмечают специалисты.
Свадьбу удобно играть в выходные. В этот раз на выходные дни приходятся 26.04.2026 (воскресенье), 26.09.2026 и 26.12.2026 (суббота).
Напомним, у жителей Башкирии, впрочем, как и у всех россиян, есть возможность выбрать дату свадьбы за год до регистрации брака.
У будущих супругов нет необходимости дополнительно посещать ЗАГС до самой регистрации. Они могут подать заявление на регистрацию брака в органы ЗАГС в электронном виде через Единый портал госуслуг. При подаче заявления через портал можно также сразу оплатить госпошлину.
Ранее в Башкирии поздравили первую семейную пару 2026 года.