«Так честней»: Украинская гимнастка в восторге от турниров без доминирующих на них россиянок

«Гимнастика стала более честной, интересной для многих. И не скажу, что их [россиянок] там сильно ждут, но они очень много делают, чтобы там всё же быть. И очень много делают в информационном плане. Это очень сложно», — цитирует Высочанскую киевское издание Oboz.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что транслировать Олимпиаду-2026 по российским телеканалам «не совсем правильно», так как наши спортсмены допущены к соревнованиям в ограниченном составе и в нейтральном статусе.
