«Так честней»: Украинская гимнастка в восторге от турниров без доминирующих на них россиянок

Украинская гимнастка Мария Высочанская заявила, что художественная гимнастика стала «честнее» без россиянок, которые исторически доминировали в этом виде спорта. Ей «морально тяжело» даже находиться в одном пространстве с представительницами России и Белоруссии.

Источник: Life.ru

«Гимнастика стала более честной, интересной для многих. И не скажу, что их [россиянок] там сильно ждут, но они очень много делают, чтобы там всё же быть. И очень много делают в информационном плане. Это очень сложно», — цитирует Высочанскую киевское издание Oboz.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что транслировать Олимпиаду-2026 по российским телеканалам «не совсем правильно», так как наши спортсмены допущены к соревнованиям в ограниченном составе и в нейтральном статусе.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.