Сеть московского метро выросла в 1,7 раза за последние 15 лет

«Сегодня московское метро занимает лидирующую позицию по обновлению поездов среди метрополитенов Европы и Америки. Доля современного подвижного состава выросла почти до 80% — еще в 2010 году этот показатель не превышал 13%. Все благодаря масштабной и планомерной работе, которую проводим по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Планируем, что в 2030 году более 90% вагонов в столичном метро будут современного поколения», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
За последние 15 лет сеть московского метро выросла в 1,7 раза. Уже в этом году получим более 350 вагонов самой современной серии «Москва-2026».
За последние годы была проделана масштабная работа по обновлению подвижного состава: с 2020 года его обновили на Кольцевой, Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линиях. Были укомплектованы Большая кольцевая, Некрасовская и Троицкая линии. Начали обновлять поезда Замоскворецкой линии: доля новых составов уже превышает 50%. До конца года ее обновят полностью. Были получены 560 вагонов серии «Москва-2024». На маршруты вышли первые составы «Москва-2026».