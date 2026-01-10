Сеть московского метро выросла в 1,7 раза за последние 15 лет

«Сегодня московское метро занимает лидирующую позицию по обновлению поездов среди метрополитенов Европы и Америки. Доля современного подвижного состава выросла почти до 80% — еще в 2010 году этот показатель не превышал 13%. Все благодаря масштабной и планомерной работе, которую проводим по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Планируем, что в 2030 году более 90% вагонов в столичном метро будут современного поколения», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.