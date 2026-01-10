Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самая дорогая квартира в регионах РФ продаётся за 500 млн рублей в Казани

Самая дорогая квартира в российских регионах выставлена на продажу в Казани. Её цена составляет полмиллиарда рублей. Об этом сообщает канал Mash, составивший рейтинг самых дорогих объектов жилья за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Источник: Life.ru

Лидер представляет собой просторную квартиру площадью 233 квадратных метра на улице Федосеевской, выполненную в дворцовом стиле. Пятикомнатное жильё с дизайнерским ремонтом и потолками 3,5 метра предлагает панорамные виды на Казанский кремль. Объект принадлежит архитектору Леониду Горнику.

Второе место занимает двухуровневый пентхаус в знаменитой башне «Исеть» в Екатеринбурге стоимостью 250 млн рублей. Тройку лидеров замыкает квартира в Новосибирске за 155 млн рублей — просторное жильё площадью 400 «квадратов» в новом доме в центре города.

Ранее россиянам рассказали, как изменится рынок ипотечной недвижимости в 2026 году. Даже если рыночные процентные ставки по кредитам снизятся до уровня 14−16%, они всё равно сохранятся на высоком для большинства заёмщиков уровне.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.