Самая дорогая квартира в регионах РФ продаётся за 500 млн рублей в Казани

Лидер представляет собой просторную квартиру площадью 233 квадратных метра на улице Федосеевской, выполненную в дворцовом стиле. Пятикомнатное жильё с дизайнерским ремонтом и потолками 3,5 метра предлагает панорамные виды на Казанский кремль. Объект принадлежит архитектору Леониду Горнику.
Второе место занимает двухуровневый пентхаус в знаменитой башне «Исеть» в Екатеринбурге стоимостью 250 млн рублей. Тройку лидеров замыкает квартира в Новосибирске за 155 млн рублей — просторное жильё площадью 400 «квадратов» в новом доме в центре города.
Ранее россиянам рассказали, как изменится рынок ипотечной недвижимости в 2026 году. Даже если рыночные процентные ставки по кредитам снизятся до уровня 14−16%, они всё равно сохранятся на высоком для большинства заёмщиков уровне.
