Стали известны сроки полного восстановления электросети Берлина после блэкаута

Полное восстановление поврежденной электросети Берлина после многодневного блэкаута займет несколько месяцев. Об этом сообщила компания-оператор Stromnetz Berlin (SB).
«После восстановления электроснабжения в юго-западной части Берлина 7 января компания Stromnetz Berlin ввела в эксплуатацию и вторую временную высоковольтную линию», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что это обеспечит дополнительную безопасность электроснабжения в пострадавшем районе.
При этом подчеркивалось, что обе временные линии будут оставаться в эксплуатации до восстановления первоначальной конфигурации сети. Оператор уточнил, что планирование уже ведется, но сами работы займут несколько месяцев. Поджог, по данным SB, причинил значительный ущерб.
Как писал сайт KP.RU, 4 января леворадикальная анархистская группировка «Вулкан» объявила о своей причастности к масштабному отключению электричества в Берлине. По данным газеты Bild, активисты пояснили, что их действия были якобы направлены против так называемого «имперского образа жизни».