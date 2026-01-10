Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны сроки полного восстановления электросети Берлина после блэкаута

SB: Полная реконструкция электросети Берлина займет несколько месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Полное восстановление поврежденной электросети Берлина после многодневного блэкаута займет несколько месяцев. Об этом сообщила компания-оператор Stromnetz Berlin (SB).

«После восстановления электроснабжения в юго-западной части Берлина 7 января компания Stromnetz Berlin ввела в эксплуатацию и вторую временную высоковольтную линию», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что это обеспечит дополнительную безопасность электроснабжения в пострадавшем районе.

При этом подчеркивалось, что обе временные линии будут оставаться в эксплуатации до восстановления первоначальной конфигурации сети. Оператор уточнил, что планирование уже ведется, но сами работы займут несколько месяцев. Поджог, по данным SB, причинил значительный ущерб.

Как писал сайт KP.RU, 4 января леворадикальная анархистская группировка «Вулкан» объявила о своей причастности к масштабному отключению электричества в Берлине. По данным газеты Bild, активисты пояснили, что их действия были якобы направлены против так называемого «имперского образа жизни».