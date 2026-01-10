Ричмонд
В Молдове валютные резервы выросли в декабре, но сократились за год

Рост резервов на 23 млн евро в декабре обеспечили внешние кредиты и гранты, однако с декабря 2024 года резервы снизились с 5,247 млрд до 5,104 млрд евро из-за валютных колебаний и увеличения расходов на долг.

Источник: Комсомольская правда

В декабре 2025 года валютные резервы Молдовы увеличились на 23 млн евро и достигли 5,1 млрд евро.

Предсказуемо, рост резервов произошёл за счёт внешних кредитов и грантов.

При этом, по словам экономиста Владимира Головатюка, за год резервы сократились с 5,247 млрд евро в декабре 2024 года до 5,104 млрд евро в декабре 2025 года.

Основными причинами снижения стали обесценение евро и рост расходов на обслуживание внешнего долга.

«Сокращение резервов также связано с неполучением последнего транша от МВФ в размере 170 млн долларов США», — отметил Головатюк.