В Молдове валютные резервы выросли в декабре, но сократились за год

В декабре 2025 года валютные резервы Молдовы увеличились на 23 млн евро и достигли 5,1 млрд евро.
Предсказуемо, рост резервов произошёл за счёт внешних кредитов и грантов.
При этом, по словам экономиста Владимира Головатюка, за год резервы сократились с 5,247 млрд евро в декабре 2024 года до 5,104 млрд евро в декабре 2025 года.
Основными причинами снижения стали обесценение евро и рост расходов на обслуживание внешнего долга.
«Сокращение резервов также связано с неполучением последнего транша от МВФ в размере 170 млн долларов США», — отметил Головатюк.