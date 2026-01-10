«Задела и членов семьи». Белоруска заплатит 450 рублей, наговорив оскорблений и проклятий по телефону

Белоруска заплатит 450 рублей, наговорив оскорблений и проклятий по телефону в адрес судебного исполнителя. О случае рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.
В свое время 35-летняя гомельчанка начала уклоняться от погашения автокредита. В связи с эти банк обратился в суд. Итог разбирательства был таким: приобретенная под залог машина была арестована и продана в счет погашения долга.
«Однако это не покрыло сумму задолженности», — добавил телеграм-канал ведомства.
Тогда судебный исполнитель обратила взыскание на счет жительницы областного центра в банке. Цель — покрыть за счет этих средств остаток суммы. Но гомельчанка позвонила сотруднице отдела принудительного исполнения и разговор, что называется, не задался.
«Обрушила поток оскорблений и проклятий, задев при этом и членов ее семьи», — приводят суть того самого звонка в Главном управлении юстиции облисполкома.
Разговор этот был записан, что и стало основанием для суда вынести решение о штрафе в 10 базовых величин (в январе 2025-го — 450 рублей) за оскорбление госслужащей при исполнении служебных обязанностей по статье 24.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Кстати, в суде жительница Гомеля признала вину. А причину своего поведения объяснила внезапной вспышкой гнева.
