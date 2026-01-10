«Задела и членов семьи». Белоруска заплатит 450 рублей, наговорив оскорблений и проклятий по телефону

Разговор этот был записан, что и стало основанием для суда вынести решение о штрафе в 10 базовых величин (в январе 2025-го — 450 рублей) за оскорбление госслужащей при исполнении служебных обязанностей по статье 24.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Кстати, в суде жительница Гомеля признала вину. А причину своего поведения объяснила внезапной вспышкой гнева.