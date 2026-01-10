Ричмонд
Прощание с актрисой Александрой Березовец-Скачковой прошло в Москве

В Москве состоялось прощание с российской актрисой Александрой Березовец-Скачковой, известной по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В Москве состоялось прощание с российской актрисой Александрой Березовец-Скачковой, известной по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Церемония прошла в храме святителя Николая в Покровском. Прах артистки планируется захоронить на Хованском кладбище в Москве после кремации.

— Сегодня простились с актрисой Сашей Скачковой. Светлая тебе память, Сашенька, — сообщила в личном блоге актриса Екатерина Соломатина.

Артистка скончалась 4 января в возрасте 52 лет. Она на протяжении долгого времени боролась с раком. На ее счету более 90 ролей в проектах, среди которых «СуперИвановы», «Соколова подозревает всех».

