Правительство РФ расширило перечень бесплатных медицинских услуг

Правительство Российской Федерации утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2026 год. Бесплатная помощь будет предоставляться более чем по 20 видам заболеваний и состояний.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Российской Федерации утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2026 год. Согласно подписанному постановлению, бесплатная помощь будет предоставляться более чем по 20 видам заболеваний и состояний.

Документ регламентирует оказание первичной, скорой, специализированной (включая высокотехнологичную) и паллиативной медицинской помощи. Список заболеваний, на которые распространяется действие программы, не изменился по сравнению с 2025 годом. В него включены инфекционные, эндокринные и нервные патологии, болезни систем кровообращения, дыхания, пищеварения, мочеполовой системы, органов зрения и слуха, а также новообразования.

Кроме того, помощь предусмотрена при травмах, психических расстройствах, врожденных аномалиях, в период беременности и родов.

Программа 2026 года предусматривает расширение перечня доступных исследований. Для беременных женщин включена возможность прохождения пренатальной диагностики, в том числе неинвазивное определение внеклеточной ДНК плода.

Для граждан в возрасте от 18 лет вводятся бесплатные анализы на уровень липопротеида (a). Пациенты в возрасте 18−39 лет смогут проходить исследование липидного профиля один раз в шесть лет, граждане старше 40 лет — раз в три года.

Также в рамках диспансеризации по репродуктивному здоровью для женщин стали доступны жидкостное цитологическое исследование и тест на ДНК вируса папилломы человека.

Ранее Минздрав сообщил о включении в перечень ЖНВЛП восьми препаратов.