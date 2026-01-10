Ричмонд
+16°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент поздравил участницу Сталинградской битвы из Уфы с 106-летием

Ветеран из Уфы получила поздравления от Владимира Путина в день рождения.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Уфы, ветеран Великой Отечественной войны Мусайра Фатихова отмечает свой 106-й день рождения. Она является участницей Сталинградской битвы.

Свое поздравление имениннице направил президент России Владимир Путин. Поздравительную открытку от главы государства ветерану лично вручили первый заместитель главы Сергей Кожевников и глава Калининского района Газизьян Ахмедьянов.

Помимо поздравления от президента, гости вручили Мусайре Фатиховой памятные подарки. В свою очередь, юбилярша прочитала гостям стихи, которые написала сама, и поделилась историями о своей жизни и близких.

Газизьян Ахмедьянов в своем выступлении подчеркнул, что Мусайра Фатихова служит для всех примером невероятной стойкости, мужества и истинной любви к своей стране и народу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.