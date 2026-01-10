Президент поздравил участницу Сталинградской битвы из Уфы с 106-летием

Жительница Уфы, ветеран Великой Отечественной войны Мусайра Фатихова отмечает свой 106-й день рождения. Она является участницей Сталинградской битвы.
Свое поздравление имениннице направил президент России Владимир Путин. Поздравительную открытку от главы государства ветерану лично вручили первый заместитель главы Сергей Кожевников и глава Калининского района Газизьян Ахмедьянов.
Помимо поздравления от президента, гости вручили Мусайре Фатиховой памятные подарки. В свою очередь, юбилярша прочитала гостям стихи, которые написала сама, и поделилась историями о своей жизни и близких.
Газизьян Ахмедьянов в своем выступлении подчеркнул, что Мусайра Фатихова служит для всех примером невероятной стойкости, мужества и истинной любви к своей стране и народу.
