Учеба в США, скандалы и уход с «Первого канала»: путь к славе Андрея Малахова

«За 10 лет мы, может быть, раза четыре поругались часа на два. Это не значит, что у нас не было взаимных претензий. Здесь уже все зависит от уровня воспитания и образования», — признавался Малахов на YouTube-канале «Начало». «Супруга руководит уборщицами. Я могу сделать только какие-то попутные замечания, которые считаю нужными. Деньги приношу я, но жена тоже работает, поэтому если ей нужно то, что я считаю глупостью, может приобрести себе сама. У нас нет брачного договора».