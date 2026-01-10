Учеба в США, скандалы и уход с «Первого канала»: путь к славе Андрея Малахова

Андрей Малахов прошел долгий путь до звания одного из главных ведущих страны.
Андрей Малахов — одна из самых узнаваемых и устойчивых фигур российского телевидения последних десятилетий. Его имя стало синонимом жанра ток-шоу, в котором частная жизнь, общественный конфликт и медиареальность сходятся в одной студии. 11 января 2026 ведущему исполняется 54 года — URA.RU рассказывает его историю.
Детство и юность Андрея Малахова.
Андрей Николаевич Малахов родился 11 января 1972 года в городе Апатиты Мурманской области. Он вырос в интеллигентной семье: мать, Людмила Николаевна, долгие годы работала воспитателем в детском саду и впоследствии стала его заведующей. Отец, Николай Дмитриевич, был геофизиком и занимался поиском полезных ископаемых на Кольском полуострове. Малахов вспоминает родителей как мягких, деликатных и сдержанных людей.
Андрей Малахов учился в школе № 6, где его одноклассником был Евгений Рудин, впоследствии известный как DJ Грув. На уроках Малахов оставался прилежным учеником и в итоге окончил школу с серебряной медалью.
Андрей Малахов с юных лет комфортно чувствовал себя на сцене.
Параллельно он занимался в музыкальной школе по классу скрипки. В итоге музыкальная карьера не сложилась, но именно там Андрей научился держаться перед публикой. Учителя быстро поняли, что гораздо органичнее мальчик чувствует себя не с инструментом, а с микрофоном: его стали назначать ведущим концертов и школьных мероприятий. Этот опыт публичного выступления оказался определяющим.
После школы Малахов поступил на факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Во время обучения он прошел стажировку в Мичиганском университете в США, где работал на телевидении Детройта в представительстве Paramount Pictures. В США юноша выучил английский язык и изучил западные стандарты телевидения, которые позже отразятся в его стиле работы.
Начало карьеры Андрея Малахова.
Вернувшись в Россию, Малахов оказался в стремительно меняющейся медиасреде. Он писал для газеты «Московские новости», работал на радио Maximum, вел программу «Стиль», пробовал себя в разных форматах, постепенно накапливая журналистский опыт. Его отличала редкая для начинающего журналиста гибкость — способность одинаково уверенно и работать с текстом, и выходить в эфир.
В начале карьеры Андрей Малахов мог и писать тексты, и работать перед камерой.
Первые годы Малахов работал «в тени» — писал и озвучивал тексты, готовил сюжеты для программы «Воскресенье с Сергеем Алексеевым», занимался международными новостями, переводами и адаптацией западных телеканалов. В те годы он привыкал к ритму работы на телевидении и пониманию того, как работает эфир изнутри.
В 1996 году Андрей впервые появился в кадре как ведущий утренней программы «Телеутро», где на протяжении пяти лет был одним из постоянных лиц. Утренний эфир сформировал его как телеведущего: здесь требовались живость, контакт со зрителем и умение говорить на самые разные темы. Так начался путь Андрея Малахова в роли телеведущего.
Ведущий на телевидении.
Настоящий поворот в карьере произошел в 2001 году с запуском ток-шоу «Большая стирка». Проект, вдохновленный американскими форматами, стал для российского телевидения экспериментом, а для Малахова — точкой профессионального взлета. В студии обсуждались острые и часто болезненные темы: семейные драмы, измены, зависимости, социальные конфликты. Программа быстро получила высокие рейтинги, а самого Малахова стали узнавать по всей стране.
Шоу «Пусть говорят» сделало Махалова всероссийской звездой.
Со временем «Большая стирка» трансформировалась в «Пять вечеров», а затем — в «Пусть говорят». Под этим названием программа просуществовала более десяти лет и окончательно закрепила за Малаховым статус одного из главных лиц Первого канала. Формат оставался прежним: человеческие истории, эмоциональные столкновения, эксперты, свидетели и живой зал. Однако стиль ведущего постепенно менялся: от провокационной манеры начала 2000-х он двигался к более сдержанному тону, все чаще занимая позицию не подстрекателя, а арбитра.
За 16 лет в «Пусть говорят» через студию Малахова прошли сотни резонансных историй — от бытовых трагедий обычных людей до скандалов с участием звезд шоу-бизнеса. Передача регулярно вызывала общественные дискуссии: ее критиковали за эксплуатацию частной жизни, но в то же время признавали, что многие темы впервые начали обсуждать публично именно в рамках шоу.
Параллельно с ежедневным ток-шоу Андрей Малахов вел и другие крупные проекты. Среди них — «Детектор лжи», где гости проходили проверку на полиграфе, субботнее шоу «Сегодня вечером», построенное на разговорах со звездами, участие в музыкальных и развлекательных проектах, а также работа ведущим «Евровидения-2009» в Москве.
Летом 2017 года Малахов неожиданно покинул Первый канал после 25 лет работы. Этот уход стал одним из самых громких кадровых событий на российском телевидении. Телеведущий объяснял решение желанием профессиональной свободы и усталостью от жестких рамок, в которых он находился. Переход на телеканал «Россия-1» сопровождался запуском программы «Прямой эфир», где Малахов стал не только ведущим, но и продюсером.
«Программа должна быть более актуальной и эксклюзивной. Мы не будем цитировать то, что уже где-то было. Наоборот постараемся находить какие-то истории, которые после выхода у нас будут рассматриваться другими программами», — рассказывал Малахов в интервью «Комсомольской правде».
На новом канале он быстро адаптировал знакомый зрителю формат под обновленную интонацию. «Прямой эфир», а затем шоу «Привет, Андрей!», «Малахов», «Песни от всей души» сохранили интерес аудитории, но стали менее агрессивными по подаче и более ориентированными на эмоцию сопереживания, ностальгию и личный рассказ. При этом резонансные расследования и скандальные темы по-прежнему оставались важной частью эфира.
Личная жизнь Андрея Малахова.
Долгое время Андрей Малахов оставался одним из самых завидных женихов России.
В 1990-е и начале 2000-х годов Малахову часто приписывали отношения с разными известными женщинами. Среди них называли бизнесвумен Марину Кузьмину, актрису Елену Корикову, певицу Анну Седокову. Сам телеведущий редко подтверждал или опровергал подобные слухи, однако известно, что он серьезно относился к своим романам. Например, в период отношений с Кориковой Малахов был готов сделать ей предложение публично — на церемонии вручения премии ТЭФИ в 2005 году, однако актриса не появилась на мероприятии.
Долгое время Андрей Малахов оставался холостяком, что лишь подогревало интерес к его личной жизни и становилось почвой для спекуляций. В этот период он выпустил книгу «Мои любимые блондинки», в которой в художественной форме описал свои отношения с женщинами и закулисье телевизионного мира.
Переломным моментом стала встреча с Натальей Шкулевой — издателем журнала ELLE и дочерью медиаменеджера Виктора Шкулева. В 2009 году пара впервые появилась вместе на публике, подтвердив отношения. В 2011 году Андрей Малахов и Наталья Шкулева сыграли свадьбу во Франции. Торжество прошло в Версальском дворце и было организовано в закрытом формате, без масштабного присутствия звезд и прессы. После свадьбы Наталья продолжила карьеру в издательском бизнесе, а Малахов сосредоточился на телевидении.
«За 10 лет мы, может быть, раза четыре поругались часа на два. Это не значит, что у нас не было взаимных претензий. Здесь уже все зависит от уровня воспитания и образования», — признавался Малахов на YouTube-канале «Начало». «Супруга руководит уборщицами. Я могу сделать только какие-то попутные замечания, которые считаю нужными. Деньги приношу я, но жена тоже работает, поэтому если ей нужно то, что я считаю глупостью, может приобрести себе сама. У нас нет брачного договора».
В ноябре 2017 года Андрей Малахов впервые стал отцом. В подмосковной клинике «Лапино» у супругов родился сын Александр. Рождение ребенка совпало по времени с уходом телеведущего с Первого канала, что породило слухи о «декретной паузе» в карьере. Сам Малахов подчеркивал, что сознательно хотел быть рядом с семьей в этот период.
Сына телеведущий показывает редко, ограничиваясь отдельными упоминаниями о его успехах. Известно, что Александр с раннего возраста изучает иностранные языки, играет в шахматы и интересуется искусством.
Скандалы с Андреем Малаховым.
Профессиональная деятельность Андрея Малахова регулярно сопровождалась скандалами. Формат ток-шоу, построенный на конфликтах и публичном обсуждении частной жизни, регулярно вызывал общественные споры и резкую критику.
Одними из самых обсуждаемых стали выпуски, посвященные смерти певицы Юлии Началовой весной 2019 года. Малахова обвиняли в излишней поспешности и в том, что телевидение якобы эксплуатирует трагедию. В ответ сторонники передачи указывали, что программа дала слово близким артистки и позволила публично проговорить проблемы, связанные со здоровьем и давлением шоу-бизнеса.
Также во время съемок «Пусть говорят» и «Прямого эфира» нередко происходили драки и резкие конфликты между гостями. Наиболее громким стал инцидент в выпуске, посвященном делу сестер Хачатурян, когда правозащитник Павел Пятницкий напал на оппонента. Запись была показана в эфире, что вновь поставило вопрос о границах допустимого на телевидении.
Малахов также становился участником конфликтов со звездами. Резонанс вызвал выпуск, посвященный юбилею поэта Ильи Резника, который не смог присутствовать в студии. Представители Резника позже заявляли, что пережитый стресс стал причиной инфаркта. Аналогичную реакцию вызвал выпуск «Прямого эфира» под названием «Рынок шкур», посвященный эскорт-услугам. Актрисы Наталья Рудова, Настасья Самбурская и Анастасия Решетова публично осудили программу, а Мария Шукшина предложила добиваться закрытия проектов Малахова.
В 2020 году о возможном судебном разбирательстве с Малаховым заявила Наташа Королева после выхода программы с участием любовницы ее мужа Сергея Глушко. Этот выпуск стал очередным примером столкновения жанра ток-шоу с границами личной жизни знаменитостей.
Где сейчас Андрей Малахов.
Андрей Малахов остается одним из самых узнаваемых ведущих на российском телевидении.
Сегодня Андрей Малахов остается одной из ключевых фигур федерального телевидения. Он продолжает вести несколько проектов на канале «Россия-1», экспериментирует с форматами и активно осваивает цифровые платформы. В 2025 году он стал лицом документального цикла «Цифровая броня», посвященного интернет-мошенничеству и новым видам преступлений.
За годы работы на телевидении Андрей Малахов стал одним из самых титулованных и узнаваемых российских телеведущих. Он — лауреат национальной телевизионной премии ТЭФИ, которую получал как ведущий и как автор успешных проектов, неоднократно входивших в число самых рейтинговых программ страны. Малахов стабильно фигурирует в профессиональных и зрительских рейтингах как одно из главных лиц российского телевидения, а его ток-шоу на протяжении многих лет удерживали лидирующие позиции в своем временном слоте.
Помимо телевизионных наград, он был отмечен отраслевыми премиями за вклад в развитие массовой журналистики и разговорного жанра, а также общественным признанием — его имя регулярно включается в списки самых влиятельных медиаперсон России.